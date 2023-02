Bahnreisende sollen Ferntickets am Meitinger Bahnhof bekommen

Die Kritik an den derzeitigen Behinderungen des Bahnverkehrs im Norden des Augsburger Lands reißt nicht ab. Nun gibt's eine Forderung für Meitingen.

Nach dem holprigen Start von Go-Ahead im vergangenen Jahr, kommt der regionale Bahnverkehr in der Region nicht zurück in die Spur. Diesmal sorgen Bauarbeiten für zahllose Zugausfälle. Im März fällt sogar der gesamte Schienenverkehr aus Meitingen in Richtung Augsburg vorübergehend aus. Doch FW-Landtagsabgeordneter Fabian Mehring hat noch ein weiteres Manko ausfindig gemacht und hat auch eine Forderung.

Die Deutsche Bahn erneuert Oberleitungen und arbeitet an Bahnsteigen. Die Folge: Bis zum 14. März ist die Strecke zwischen Augsburg und Meitingen für Go-Ahead komplett gesperrt, Züge fahren in dieser Zeit nicht. Der Bus fährt planmäßig in beide Richtungen jeden Tag stündlich. Der Schienenersatzverkehr steuert die Bahnhöfe in Herbertshofen, Langweid, Gablingen, Gersthofen und Augsburg-Oberhausen an.

Arbeiten an der Bahnstrecke Augsburg-Meitingen sorgen für Zugausfälle

Der große Unterschied: Er braucht deutlich länger. Täglich gibt es zusätzlich alle zwei Stunden zwar einen Bus, der etwas schneller ist und nur 45 Minuten braucht. Der hält allerdings nicht zwischen Augsburg und Meitingen, kommt für Fahrgäste aus Gablingen oder Langweid also eher nicht infrage. Wer flexibel ist, kann den RE16 nutzen, der zwischen Augsburg und Meitingen alle zwei Stunden fährt. Der Zug hält allerdings nur in Augsburg-Oberhausen. Auf der Strecke zwischen Donauwörth und Meitingen fahren in den nächsten Wochen zwar Züge, allerdings nicht nach dem gewohnten Fahrplan. Alle Fahrzeiten für die Strecke zwischen Augsburg und Donauwörth sind auf der Website von Go-Ahead verfügbar.

Anders als für den chaotischen Start ihrer Linien im Dezember, kann die Betreiberfirma Go-Ahead, welche die Linien Ende letzten Jahres von der Bahn übernommen hat, laut Fabian Mehring aber für die aktuellen Zugausfälle nicht in Verantwortung genommen werden. "Die Reparaturarbeiten an der Bahnstrecke Meitingen-Augsburg sind dringend notwendig und werden von der Deutschen Bahn durchgeführt."

Fahrkartenautomaten in Meitingen wurden abgebaut

Was ihn gleichwohl ärgert, sind die Probleme im zwischenzeitlich eingesetzten Schienenersatzverkehr: "Wenn klar ist, dass Züge über Wochen ausfallen, muss der Schienenersatzverkehr schlicht funktionieren. Schließlich sind Zehntausende Menschen aus unserer Heimat darauf täglich angewiesen." Ein weiteres Defizit: "Seit die Fahrkartenautomaten der DB abgebaut wurden, können keine Tickets für den Fernverkehr mehr am Meitinger Bahnhof gelöst werden."

Dabei gilt der Meitinger Bahnhof laut Mehring als einer der am stärksten frequentierten Bahnhalte im nördlichen Schwaben. "Unser Meitinger Bahnhof ist für die Menschen in der Region auch der Startpunkt für viele Fernreisen mit der Bahn." Durch die ohnehin chaotische Übernahme des Netzes durch Go-Ahead sollte es daher zu keinen weiteren Verschlechterungen für Bahnfahrer kommen.

"Dass etwa ältere Menschen, die ihre Tickets nicht online buchen, vor Ort keine Karten für den Fernverkehr mehr kaufen können, ist nicht hinnehmbar", findet Mehring.

An den Bahnhöfen in Donauwörth und Günzburg konnte dafür laut Mehring bereits eine Lösung gefunden werden. "Seit Ende 2022 ist es hier wieder möglich, Tickets für Fernverkehrszüge der Deutschen Bahn zu lösen", so der Parlamentarier.

An den Bahnhöfen sind Verkaufsstellen geöffnet, um den Bedarf zu decken. Für Meitingen schlägt Mehring vor, dass die DB auch weiterhin ihre Fahrkartenautomaten vor Ort betreibt oder sich mit Go-Ahead über eine geeignete Schnittstelle an deren Automaten verständigt, sodass darüber Ferntickets erworben werden können.