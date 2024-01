Bauern demonstrieren am Freitag in Meitingen

Der Bauernstreik im Landkreis Augsburg geht weiter - diesmal in Meitingen. Verkehrsteilnehmer haben mit entsprechenden Behinderungen auf den Strecken zu rechnen.

Der Bauernstreik in der Region geht weiter. Am Freitag, 19. Januar, demonstrieren Landwirte und Bäuerinnen in Meitingen. Treffpunkt ist um 15 Uhr in Meitingen am Festplatz an der Schlossstraße. Als Ausweichparkplatz ist das Gelände am Freibad vorgesehen. Im Anschluss an das Treffen ist eine Demofahrt geplant. Die Route verläuft über Herbertshofen und die alte B2 durch Meitingen bis zum Einkaufszentrum Richtung Westendorf. Verkehrsteilnehmer sollten mit entsprechenden Behinderungen auf den Strecken rechnen. (AZ)