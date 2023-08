Meitingen

vor 1 Min.

Baugeräte und Baustoffe aus Rohbau in Meitingen gestohlen

Unbekannte brechen in der Nacht auf Donnerstag in einen Rohbau in Meitingen ein, berichtet die Polizei. Nun sind teure Baugeräte verschwunden.

Teure Geräte und Baumaterialien sind aus einem Rohbau in Meitingen gestohlen worden, berichtet die Polizei. Demnach brachen Unbekannte in der Nacht auf Donnerstag in das Gebäude an der Bürgermeister-Rieger-Straße ein. Nachdem sie eine Bautür aufgehebelt hatten, gelangten sie in einen Lagerraum. Aus diesem entwendeten sie Baugeräte und Baustoffe im unteren vierstelligen Bereich. Der Schaden liegt also bei mindestens 1000 Euro. (kinp)

