Meitingen

12:15 Uhr

Behindert "Wasservorrang-Gebiet" Bauern aus Meitingen?

Plus Warum Planungen bezüglich der Wasserversorgung bei Nordendorf den Gemeinderat in Meitingen hellhörig werden lassen.

Von Michael Siegel Artikel anhören Shape

Zustimmung ja, aber trotzdem aufpassen. So könnte man vereinfacht gesagt die Stellungnahme des Marktes Meitingen zusammenfassen bezüglich der Fortschreibung des Teilfachkapitels "Wasserwirtschaft" des regionalen Planungsverbandes. Dabei geht es darum, dass in ganz Bayern, in Schwaben, im Augsburger Umland, neue Festlegungen für das Wasser getroffen werden, auch vor dem Hintergrund von Klimawandel und Hochwasserschutz. Meitingen ist betroffen von einer Fläche nördlich von Ostendorf im Grenzgebiet mit Westendorf und Nordendorf.

