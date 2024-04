Meitingen

18:07 Uhr

Bei sommerlichen Temperaturen ist es am Marktsonntag richtig zünftig

Plus Das große Warenangebot am Meitinger Marktsonntag ließ keine Wünsche offen. Das Zentrum präsentiert sich bei sommerlichen Temperaturen als Einkaufszentrum.

Von Peter Heider

„Die Wettervorhersagen waren noch wenige Tage vor dem Meitinger Marktsonntag nicht gerade rosig, doch hatte der April seinem Namen wieder alle Ehre gemacht und die prophezeiten Ankündigungen in den Wind geschlagen“, schmunzelte ein Jahrmarktfreund, der sich bei 27 Grad auf dem Weg zum bunten Budentreiben begab. Viele Aussteller hatten sich nach den letzten Regentagen doch noch kurzfristig entschlossen, ihr Warenangebot in Meitingen zu präsentieren und die Marktbummler zum Einkauf zu animieren, schmunzelte Helga Harrer aus Möttingen. Die Geschäftsfrau bot den Marktbesuchern Holzdekorationen in den verschiedenen Variationen an. Das Angebot ist groß, es lässt kaum Wünsche übrig“, lobte Thierhauptens Ex- Bürgermeister Franz Neher beim Blick auf die gut besuchten Buden und Stände.

Helga Harrer aus Möttingen bot den Marktbesuchern Holzdekorationen in den verschiedenen Variationen an. Foto: Peter Heider

Schnell kam freudige Einkaufsstimmung auf, an den Verkaufsständen und Buden in der Schlossstraße und Hauptstraße herrschte „dichter Besucherzuspruch“, jeder wollte sich informieren und wissen, was das Angebot neu beinhaltet und eventuell zu Schnäppchenpreisen ein günstiger Kauf mit auf den Nachhauseweg nehmen.

