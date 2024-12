Beim Jugendblasorchester Meitingen geht eine Ära zu Ende

Beim diesjährigen Jahreskonzert des Jugendblasorchesters (JBO) Meitingen standen zwei ganz besondere Ehrungen auf dem Programm. Noch bevor die Gäste in die Konzertpause entlassen wurden, durften Simone und Walter Möckl vor dem Orchester Platz nehmen, um feierlich und mit einem Gläschen Sekt in der Hand als JBO-Ehrenmitglieder ausgezeichnet zu werden. Florian Möckl, JBO-Vorstand und Sohn von Simone und Walter Möckl, konnte in wenigen Worten schlaglichtartig 32 Jahre JBO-Engagement zusammenfassen. Simone Möckl agierte in dieser Zeit als Jugendleiterin und hat diese Aufgabe bereits im Frühjahr übergeben. Heuer wurde sie von Ministerpräsident Markus Söder mit dem Ehrenzeichen des Freistaates Bayern für ehrenamtlich tätige Personen ausgezeichnet. Walter Möckl war musikalischer Leiter des Orchesters und dirigierte zum JBO-Jahreskonzert zum letzten Mal das Blasorchester. Vom Allgäu-Schwäbischen Musikbund (ASM) wurde er für 40 Jahre als Dirigent ausgezeichnet.

Viele Erinnerungen an die gemeinsame Zeit

Für die Laudatio war Franziska Gumpp zuständig, die bereits als Grundschülerin von Walter Möckl unterrichtet wurden: „Mit persönlich war es stets eine Freude gewesen, unter deinem Dirigat, Walter, und unter deiner Jugendleitung, Simone, Teil dieses Orchesters zu sein.“ Binnen 32 Jahren haben die frischgebackenen Ehrenmitglieder hunderten Kindern die Musik nähergebracht, mit ihnen die Pubertät überstanden, den 18. Geburtstag durch ein Ständchen zu einem ganz besonderen Tag gemacht und auch auf Hochzeiten, Geburtstagen, Sommer- und Weihnachtsfesten gemeinsam gefeiert sowie auf Ausflügen und Städtereisen Freundschaften entstehen lassen. Als Dank für „Zeit, Energie und Leidenschaft“, für das Organisationstalent von Simone Möckl und ihre Fähigkeit, „jeden noch so kleinen Zuschuss zu beantragen“, sowie für Walter Möckls Lehre „Leidenschaft und Hingabe“ in die Musik zu stecken, wurde das Paar mit der JBO-Ehrenmitgliedschaft ausgezeichnet und erhielt als Erinnerung ein Büchlein mit Worten all jener, die sich bei Simone und Walter schriftlich bedanken wollten.

Und auch wenn der rote Faden im Konzert doch ganz klar Walter Möckl zum Abschied als musikalischer Leiter entgegenflatterte, so vergaß Vorstand Florian Möckl nicht die Musikerinnen und Musiker, die eine Ehrung an diesem Abend erhalten sollten. Angela Ehinger, die ASM-Bezirksvorsitzende, zeichnete folgende Musiker für ihre langjährige Mitgliedschaft aus: Christoph Roski (30 Jahre), Franziska Gumpp (30 Jahre), Astrid Beer (10 Jahre), Ray Frenzel (30 Jahre), Juliane Noppinger (25 Jahre), Rainer Guttroff (25 Jahre), Christina Guttroff (25 Jahre) und Benjamin Schwegler (25 Jahre).

Und so geht es weiter

Darüber hinaus richtete JBO-Vorstand Florian Möckl ein Wort an Eleonora Hartmann und Ulrich Lutter, die ebenfalls auf der Bühne den Taktstock erheben durften. Hartmann, die gemeinsam mit Sylvia Deil mit dem Jugendorchester probt, dankte Florian Möckl für „die Fähigkeit, junge Talente zu fördern und zu inspirieren“. Gemeinsam mit Jugendleiter Simon Guttroff – Simone Möckls Nachfolger – sei es geglückt „ein harmonisches und motiviertes Orchester zu formen, das nicht nur musikalisch, sondern auch menschlich gewachsen ist“. An Lutter, Walter Möckls Nachfolger als Dirigent, richtete Florian Möckl Worte des Dankes und einen Blick in die Zukunft: „Deine musikalische Leidenschaft und dein Einsatz haben unser Orchester über viele Jahre hinweg bereichert und geprägt – es ist uns eine große Freude und Ehre, dass du nach diesem Konzert das Dirigat unseres Blasorchesters übernehmen wirst.“