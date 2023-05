Meitingen

Beim Siedlerfest haben nicht nur die Besucher beste Karten

Bereits am Vatertag ist das Siedlerfest auf dem Mehrzweckplatz in Meitingen gut besucht. Für das Schafkopf-Turnier am nächsten Tag kommen sogar Teilnehmer aus Ulm.

Traditionsgemäß hat die Siedlergemeinschaft "Nordfeldsiedlung" Meitingen auf dem Mehrzweckplatz bei der Robert-Bosch-Straße wieder ihr beliebtes und weit über die Grenzen Meitingens hinaus beliebtes Siedlerfest durchgeführt Der Startschuss fiel am "Vater-tag" mit dem deftigen Kesselfleischessen, das von der Gruppe Lechblech zünftiger Blasmusik "schmackhaft" umrahmt wurde. Für reichlich Zulauf sorgte aber vor allem das Schafkopf-Turnier. Ganz auf ihre Kosten kamen beim Vatertag am Nachmittag aber vor allem die Freunde von herzhaften Schmankerln, sowie Kaffee und Kuchen. Dabei wurden sie vom Alleinunterhalter Simon Falk aus Thierhaupten mit bekannten Oldies und Ohrwürmern musikalisch unterhalten. Am zweiten Festtag wurde erstmals ein Dart-urnier ausgetragen an dem sich 35 Sportler beteiligten. Der Sieg ging an Michael Schwarzmann aus Augsburg. 18 Partien mit 72 "Kartlern" Der Samstag stand ganz im Zeichen eines Schafkopf-Turniers, an dem sich 18 Partien mit 72 "Kartlern", darunter auch mehreren Frauen, aus der gesamten Region teilnahmen. Einige Teilnehmer kamen sogar bis aus dem Raum Ulm und aus dem südlichen Landkreis sowie aus Eichstädt nach Meitingen. Der letzte Festzelttag begann mit einem Frühschoppen, dem sich ein Mittagstisch mit verschiedenen Schmankerln aus der Pfanne und vom Grill aus der bekannten Siedlerküche anschloss, ehe das Siedlerfest mit Unterhaltungsmusik von "Franz", einem beliebten Stimmungsmacher, in geselliger und fröhlicher Runde ausklang. (peh) Lesen Sie dazu auch Wertingen Buntes Treiben auf dem Frühjahrsmarkt in Wertingen

