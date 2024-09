Anstehende Sanierungsmaßnahmen im Meitinger Freibad sind ein Thema der nächsten Haupt- und Finanzausschuss-Sitzung in Meitingen. Diese beginnt am Dienstag, 17. September, um 18 Uhr im großen Sitzungssaal des Rathauses. Weitere Themen sind ein Antrag auf Urnenstelen am Langenreichner Friedhof, ein Zuschussantrag des SV Erlingen und die Jahresrechnung 2023. (AZ)