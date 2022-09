Meitingen

17:55 Uhr

Betriebe halten auf der Mega in Meitingen Ausschau nach neuen Kollegen

Plus Die Gewerbeschau in Meitingen ist zurück. Tausende sind am Wochenende unterwegs, um zu sehen, was es Neues gibt. Viele Firmen suchen diesmal aktiv nach Personal.

Von Philipp Kinne

500 Euro Provision und Freibier – damit will Andreas Kreuzer neue Mitarbeiter locken. "Es wird immer schwieriger Leute zu finden", sagt der Geschäftsführer von Kreuzer Haustechnik in Kühlental. An seinem Stand vor dem großen Zelt auf der Gewerbeschau kommt er mit potenziellen Bewerbern ins Gespräch. Vielleicht findet sich auch der ein oder andere neue Kunde für den Handwerksbetrieb. Auch, wenn Kreuzer die nicht dringend notwendig hat. "Unsere Auftragsbücher sind bis ins nächste Jahr voll", sagt er und spricht damit wohl auch für viele andere Betriebe. Weil so viel zu tun ist, haben einige Handwerker gar keine Zeit für die große Messe in Meitingen.

