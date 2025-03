„Bewegung statt Couch“: Mitmachtag beim TSV Meitingen

Sie beginnen mit Kaha, führen Elemente aus Tai-Chi, Qigong und Yoga aus – „zum Aufwärmen“ wie die TSV-Übungsleiterin Martina Ruinat der Gruppe lachend zuruft. Weiter geht es damit, wofür sich die Sportlerinnen in der Realschulturnhalle eingefunden haben: mit Aroha. Wer jetzt nur Bahnhof versteht, der könnte dies bereits am kommenden Samstag, den 15. März, ändern, denn für diesen Tag hat die Turnabteilung des TSV-Meitingen ein griffiges Thema formuliert: „Bewegung statt Couch“ ist das Motto beim Mitmachtag der Turnabteilung, der nur ein Termin im Jubiläumsjahr des TSV Meitingen ist und zeigen soll, wie vielfältig das Angebot der Turnabteilung ist.

Mitmachtag beim TSV Meitingen am 15. März

Der Mitmachtag für Alt und Jung findet im 1. Stock der Ballspielhalle in Meitingen statt und beginnt um 14 Uhr. Kurze Trainingseinheiten von 20 bis 25 Minuten ermöglichen es den Besuchern ganz unterschiedliche Angebote unverbindlich auszuprobieren, verrät die Abteilungsleiterin der Turnabteilung, Martina Ruinat, im Gespräch. Um 14 Uhr gibt es eine Warm-Up-Trainingssession, um 14.30 Uhr ein Yoga-Angebot, um 15 Uhr wird das Geheimnis gelüftet, was sich hinter Aroha verbirgt und um 15.30 Uhr gibt es eine Anleitung, wie man mit dem Pezziball „rückenfit“ wird. Das neue Line-Dance-Angebot des TSV Meitingen kann um 16 Uhr getestet werden, Streetdance ist für 16.30 Uhr geplant. Für 17 Uhr steht Intervalltraining auf dem Plan und das letzte Angebot, das um 17.30 Uhr beginnt, soll nach „Stretch und Relax“ entspannt ins Wochenende führen.

„Aroha“ bedeutet in der Sprache der Maori „Liebe“

Besonders Neugierigen sei an dieser Stelle verraten: Aroha ist „der“ Sport, in den sich Martina Ruinat einst buchstäblich verliebt hat. Und Aroha hat – dem Wortursprung nach – auch etwas mit Liebe zu tun, denn „Aroha“ bedeutet in der Sprache der Maori „Liebe“. In der Realschulturnhalle ist das Angebot vor allem eins: schweißtreibend. Zum Dreivierteltakt folgen die Teilnehmerinnen dem, was Martina Ruinat motivierend vorgibt. Nach und nach steigert die Übungsleiterin das Tempo der Schrittfolgen passend zur Musik. Klare, nachahmbare Armbewegungen kommen hinzu und machen Aroha zu einem generationenübergreifendem Ganzkörpertraining. Beim TSV Meitingen trainieren 20-Jährige und 70-Jährige, die – ebenso wie Martina Ruinat – die Liebe zu dieser Sportart entdeckt haben. Beim regelmäßigen Aroha-Angebot des TSVs endet die Stunde dann wieder mit dehnenden Kaha-Elementen. Beim Mitmachtag am kommenden Samstag steht Aroha mit Sticks auf dem Programm.

Der „Bewegung statt Couch“-Tag soll Interessierte, die gerne verschiedene Angebote ausprobieren möchten. Getränke, Kaffee, Kuchen und Snacks werden angeboten. Sportklamotten und ein Handtuch sollte jeder Teilnehmende selbst mitbringen. Um auch Eltern die Möglichkeit zu bieten, mitzumachen, wird eine Kinderbetreuung im Nebenraum angeboten.