Bezirksmusikfest: 22 Musikvereine blasen in Erlingen zum Marsch auf

Plus 600 Musiker spielen gemeinsam die Bayernhymne. Das gab’s zwei Jahre lang nicht mehr. Das 50. Jubiläum des Musikvereins Erlingen machte es möglich – und mehr.

Zwei Jahre lang hatten die Instrumentalistinnen und Instrumentalisten des Erlinger Musikvereins auf ihr großes Fest zum 50. Gründungsjubiläum hingefiebert. Wegen Corona waren sie, wie alle anderen Musikvereine, ausgebremst worden. Doch jetzt konnte das Festwochenende gefeiert werden. Gleichzeitig richteten die Erlinger auch noch das Bezirksmusikfest aus. Und das stimmte alle Beteiligten zufrieden. Auch wenn sich einige Folgen der Corona-Pandemie nicht leugnen ließen.