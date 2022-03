Meitingen/Biberbach

Durch Pilgern im Augsburger Land Trauer bewältigen

Anita Graf verknüpft ihre Leidenschaft, das Pilgern, mit ihrem Ehrenamt als Trauerbegleiterin. Am 26. März findet unter ihrer Regie der erste Pilgertag im Landkreis Augsburg für Menschen in Trauer statt.

Von Steffi Brand

„Aufbrechen in den Frühling“ lautet das Motto, unter das Anita Graf aus Meitingen ihren ersten Pilgertag stellt, der am 26. März stattfinden soll. Das Angebot richtet sich an Menschen in Trauer. Mit ihnen möchte die zertifizierte Trauer-, Hospiz- und Pilgerbegleiterin aufbrechen und von Biberbach nach Augsburg pilgern. Wird dieses erste Angebot gut angekommen, könnte es weitere geben.

