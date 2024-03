Geld aus München für Meitinger Geschichte und einen Dorfladen

Die Gemeinde Meitingen und der Dorfladen Biberbach kommen in den Genuss einer hohen Fördersumme des Freistaates. Welche Projekte als vorbildlich gelten.

Gute Nachrichten aus München für die Gemeinden Meitingen und Thierhaupten sowie den Dorfladen Biberbach: Es stehen für verschiedene Projekte staatliche Fördergelder in Aussicht. Thematisch geht es um Heimatgeschichte und um die Energiewende.

Über Haushaltsinitiativen ihrer Abgeordneten wollen die Regierungsfraktionen CSU und Freie Wähler im Bayerischen Landtag Projekte unterstützen, heißt es in Pressemitteilungen der Freien Wähler (FW) und der CSU. Die Koalition habe die Liste mit den Fraktionsinitiativen, die im Staatshaushalt 2024 berücksichtigt werden, beschlossen. Die FW-Landtagsabgeordnete Marina Jakob und Staatsminister Fabian Mehring betonen, sie hätten sich für die Unterstützung der Anträge aus dem nördlichen Landkreis Augsburg stark gemacht. Der CSU-Abgeordnete Manuel Knoll erklärt das Verfahren, wie die Gelder vergeben werden: „Mit den Fraktionsinitiativen gelingt es, wichtige Projekte anzustoßen oder zu ergänzen, die bisher nicht entsprechend zum Zuge gekommen sind.“

Max Josef Metzger hat die Geschichte Meitingens mitgeprägt

Minister Mehring ist seit zwei Jahren Teil eines Gremiums, das sich mit dem Erbe von Dr. Max Josef Metzger, dem wohl berühmtesten Sohn seines Heimatortes Meitingen, befasst. „Metzger, dessen Todestag sich 2024 zum 80. Mal jährt, hat die Ortsgeschichte in Meitingen wesentlich mitgeprägt. Sein Martyrium wurde erst kürzlich in Rom anerkannt, sodass seiner Seligsprechung nun nichts mehr im Wege steht“, sagt Mehring.

Im Dezember 2023 wurde der 20. Geburtstag des Dorfladens Biberbach gefeiert. Das Bild zeigt von links: Annelies Lindenmayr, Lili Dorn und Manuela Wolf. Foto: Marcus Merk (Archivfoto)

Gemeinsam mit der Marktgemeinde, der Diözese Augsburg, der Dr.-Max-Josef-Metzger-Realschule, dem Bezirk Schwaben sowie dem Christkönigs-Institut werden Erinnerungsorte in Markt Meitingen geplant. Die Marktgemeinde Meitingen kann für die Gedenk- und Informationsstelle mit 200.000 Euro Unterstützung aus München planen. „Es freut uns sehr, dass wir dieses bedeutende Stück Meitinger Geschichte gemeinsam unterstreichen können“, so Marina Jakob. Wie man dem Engagement des NS-Gegners Dr. Metzger gerecht werden kann, sei auch ihm ein Anliegen, bestätigt Knoll.

Biberbacher Dorfladen ist eine feste Institution im Ort

In Biberbach gehört der Dorfladen seit Jahren zur festen Institution im Ort. Vor drei Jahren konnte man in ein neues Gebäude am Marktplatz umziehen. Im Dezember 2023 haben die Mitarbeiterinnen den 20. Geburtstag des Dorfladens gefeiert. „Das Team um Geschäftsführerin Johanna Glink bietet der Biberbacher Bevölkerung nicht nur eine Einkaufsmöglichkeit, sondern auch einen Begegnungsplatz im Dorfcafé“, betont die Abgeordnete Jakob. Die Verantwortlichen überzeugten die Freien Wähler und die CSU von ihrer Idee eines energieautarken Dorfladens. „Weil jede Kilowattstunde zählt, wird der Biberbacher Laden energieautark und damit zu einem Pilotprojekt für ganz Bayern“, freut sich Mehring über die Förderung von 100.000 Euro für die PV-Anlage auf dem Dach.

Und noch ein - wenn auch kleinerer Betrag aus München - fließt in den nördlichen Landkreis Augsburg: Das Bauarchiv Thierhaupten erhält 8.000 Euro.