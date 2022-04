Meitingen

vor 18 Min.

Bilder der Überwachungskamera zeigen Überfall auf Tankstelle in Meitingen

Tankstellen-Pächter Adolf Gruschka vor den Aufnahmen seiner Überwachungskamera. Am Donnerstagabend wurde seine Tankstelle in Meitingen überfallen.

Plus Es dauert nur wenige Sekunden: Ein Mann betritt die Tankstelle und bedroht eine Mitarbeiterin mit einer Pistole. Die Polizei meldet eine Festnahme.

Von Philipp Kinne

Besonders viel war nicht zu holen. 320 Euro, oder - angesichts der hohen Spritpreise - etwa zwei bis drei Tankfüllungen erbeutete ein Räuber in einer Tankstelle in Meitingen. Nicht einmal 24 Stunden nach der Tat nimmt die Polizei einen 29-Jährigen fest. Der sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Bilder der Überwachungskamera zeigen, wie der Tankstellenraub in Meitingen ablief.

