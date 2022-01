Rekordverdächtig auf der Schreibmaschine unterwegs

Plus Rasant auf der Schreibmaschine unterwegs ist Thomas Wippel. Das brachte dem Binswanger eine Menge an Preisen bei Wettbewerben ein und eine neue Aufgabe.

Wenn er seine Tastatur auspackt, dann können die meisten anderen einpacken. Bis zu 600 Anschläge pro Minute erreicht Thomas Wippel. Damit gehört der 46-Jährige Binswanger zu den schnellsten Maschinenschreibern weltweit. Mit seinen flinken Fingern hat er nicht nur eine Reihe von Preisen errungen - sie haben dem Vorsitzenden des Meitinger Stenoclubs auch eine spezielle Aufgabe eingebracht.