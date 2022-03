Bläserklasse lässt sich in Meitingen von Pandemie nicht bremsen

Die Bläserklasse hatte ihr erstes Konzert in der Meitinger Gemeindehalle. Das Publikum war angetan.

Dirigent Walter Möckl leitete mehr als 20 Jahre lang die Bläserklassen an der Grundschule in Meitingen. Er führt diese Tradition auch während der Pandemie beim Jugendblasorchester fort. Viele der jungen Musikerinnen und Musiker begannen erst zu Beginn dieses Schuljahres im September 2021, ein Instrument zu spielen. Nun durften sie einem breiten Publikum das Gelernte zu Gehör bringen.

Eröffnet wurde das Konzert in der Meitinger Gemeindehalle mit "Aura Lee" von George R. Poulton. Mit dem Lied "Frére Jacques", einem Kanon aus Frankreich, begaben sich die Jungmusiker nun auf eine musikalische Reise. So trafen sie im Wilden Westen auf "Old MacDonald", bei dem sich die einzelnen Register vorstellen durften. Es folgten Stücke wie "When the Saints go marching in" und "Hard Rock Blues". Mit "Let's play" folgte die Bläserklasse dem Motto "Musik vereinigt und macht Spaß".

Jedes Kind der Bläserklasse durfte sein Lieblingslied zum Besten geben

Dieses Thema findet sich auch im Wappen des Jugendblasorchesters (JBO). Jedes Kind der Bläserklasse durfte zwischen den einzelnen Reiszielen auch noch sein Lieblingslied zum Besten geben. Mit dem "Power Rock" verabschiedete sich die Bläserklasse des JBO vom Publikum, das begeisterten Beifall spendete. Eltern, Geschwister und Großeltern zeigten sich erfreut über das Können der Anfängergruppe. Dirigent Walter Möckl: "Die Buben und Mädchen der Bläserklasse sind alle zwischen sieben und zehn Jahre alt. Sie haben sich dieses Lob redlich verdient." Stolz erzählt Walter Möckl, dass alle nach der langen Corona-Pause fleißig übten.

