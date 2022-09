Blutspende: Darum machen Freiwillige in Meitingen mit

Plus Blutkonserven sind gerade im Sommer häufig knapp. Deswegen werden dringend Spender gesucht. Beim Termin in Meitingen berichten Teilnehmende, warum sie Blut abgeben.

Benedikt Tobiasch aus Westendorf ist einer von 160 Spendern und Spenderinnen, die zum Termin in die Meitinger Gemeindehalle gekommen sind, um sich 500 Milliliter Blut abzapfen zu lassen. Und er gehört zur Gruppe jener, die regelmäßig Blut spenden und dementsprechend wichtig für den Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes sind.