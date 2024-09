Böhmisches Konzert mit der Gastkapelle „Lublaska“

Am Donnerstag, 3. Oktober (Tag der deutschen Einheit) veranstaltet die SGL Werkskapelle einen Konzertabend unter dem Motto „Böhmisch, griabig, schee“ in der Max–Josef–Metzger-Halle (ehemalige Gemeindehalle) an der Werner-von-Siemens-Straße ein. Beginn ist 19 Uhr. Auch die Gastkapelle „Lublaska“ aus der Schweiz, tritt auf. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Es gibt Getränke, aber keine Speisenbewirtung. (AZ)