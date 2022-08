Bonjour Knödel: Schüler verfassen deutsch-französisches Kochbuch

Völkerfreundschaft geht auch durch den Magen: Das zeigt ein ungewöhnliches Projekt an der Meitinger Mittelschule.

Sie alle sind stolz auf ihr Werk, das sie beim Fototermin in leuchtend grüner Farbe in die Kamera halten. Schülerinnen und Schüler der Mittlere-Reife-Klassen (9dM und 9eM) der Mittelschule Meitingen schrieben ein Kochbuch der deutsch-franzöischen Freundschaft. Entstanden ist es im Fach Ernährung und Soziales unter der Regie von Fachoberlehrerin Maria Christi.

Mittelschule Meitingen pflegt Austausch

Die Mittelschule Meitingen pflegt seit Jahrzehnten einen jährlichen Austausch mit Schülerinnen und Schülern der französischen Stadt Pouzauges. Um die Weihnachtszeit kamen die französischen Schüler nach Meitingen, später folgte dann die Fahrt der deutschen Schüler nach Frankreich. So entstanden über Grenzen hinweg viele Freundschaften. Die Pandemie setzte einen Schlusspunkt, der Schüleraustausch durfte nicht mehr stattfinden. „So entstand an der Mittelschule Meitingen die Idee, dieses Kochbuch der Freundschaft zwischen dem Markt Meitingen und der französischen Partnerstadt Pouzauges zu widmen“, erzählt Lehrer Florian Möckl, der mit Andrea Gärtner vom Partnerschaftskomitee die Idee hatte.

Mit Fachoberlehrerin Maria Christi wurde nach Rezepten gesucht. Die kulinarische Palette reicht von bayerischen Schmankerl über die typische deutsche Küche bis hin zu internationalen Spezialitäten. So finden sich rund 40 Rezepte im Kochbuch, auf der linken Seite in deutscher Sprache, rechts lässt sich die Spezialität in französischer Sprache lesen und nachkochen. Aufgefrischt wird das Buch durch Bilder von früheren Fahrten nach Pouzauges, die von den Lehrkräften Florian Möckl und Florian Schwering stammen.

Fahrten nach Pouzauges organisiert

Beide organisierten über Jahre hinweg viele Fahrten der Meitinger Schüler nach Pouzauges. Das komplette Layout lag in den Händen von Fachoberlehrerin Maria Christi, die nicht nur die Rezepte mit den Schülern aussuchte, sondern auch für das Erscheinungsbild des Buches Verantwortung trug.

Die Übersetzung in die französische Sprache übernahmen Marie Carbonnel und Martin Stäbe vom Partnerschaftskomitee, Herausgeber sind das Partnerschaftskomitee Meitingen-Pouzauges und die Mittelschule Meitingen. Das Kochbuch der deutsch-französischen Freundschaft wird durch den Markt Meitingen und das Partnerschaftskomitee Meitingen-Pouzauges gefördert. Es kann für 5 Euro käuflich erworben werden.

