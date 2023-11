Budenzauber am 2. Dezember rund ums Meitinger Rathaus

Kulinarische Köstlichkeiten und stimmungsvolle Musik beim Meitinger Weihnachtsmarkt. Das gesamte Waren- und Genussangebot stammt von lokalen Vereinen, Gruppen und Gewerbetreibenden.

Am Samstag, 2. Dezember, findet von 12 Uhr bis 20 Uhr wieder der traditionelle Meitinger Weihnachtsmarkt auf dem Meitinger Rathaus- und Marktplatz statt. Ausgerichtet wird die vorweihnachtliche Veranstaltung von örtlichen Vereinen, Gewerbetreibenden und Musikgruppen. Auch heuer lässt das breitgefächerte Angebot in den vorweihnachtlich geschmückten Ständen keine Wünsche offen; es reicht von Handarbeiten, selbstgebastelten Accessoires, Geschenkartikeln bis hin zu kulinarischen Köstlichkeiten und wärmenden Getränken.

Musikalisch umrahmt wird das Meitinger Vorweihnachtsevent mit Beiträgen verschiedener Musikgruppen und Chöre aus der Marktgemeinde und den umliegenden Ortsteilen. Die Gäste und Besucher erwartet über den ganzen Tag hinweg ein buntes, abwechslungsreiches sowie unterhaltsames Programm, das zum Verweilen einlädt. Einige Programmpunkte, darunter Erzählungen für Groß und Klein in der Bücherei mit Vorlesungen von Krimhilde der Sagenhaften aus ihrem Märchenschatz sowie Sebastian Merk mit seinem Magie Puppet Marionettentheater lassen die Herzen der Besucher höher schlagen. Eine Kinderbuchlesung findet in der Bücherei Eser statt und die BRK-Gruppe führt mehrfach mit „Die kleine Bommel“ ein Weihnachtsspiel im Bürgersaal auf. Lieder zum Advent bringt im Bürgersaal der Männergesangsverein Liederkranz und der Frauensingkreis zu Gehör.

Heimische Forellen, Punsch und Jägertee

Die kulinarische Palette an den Ständen reicht von gebackenen und geräucherten Forellen, angeboten vom Meitinger Fischerverein, über Suppen, Bratwürste und Steaks bis hin zu wärmenden Getränken wie Punsch, Glühwein und Jägertee. Die teilnehmenden Vereine und Gruppen aus der Marktgemeinde bieten wie in all den Jahren zuvor verschiedenste handgefertigte Produkte und Bastelarbeiten an, die unter manchem Christbaum für eine freudige Überraschung sorgen werden, darunter Hausschuhe, Socken oder Schals, die noch rechtzeitig zum 2. Dezember fertig werden.

Geschenke aus Santa Claus Jutesack

Wenn in den Abendstunden die Buden in hellem Lichterglanz erstrahlen, gibt es ein besonderes Highlight: Der Besuch des Heiligen Nikolaus mit seinem Engelsgefolge steht an. Santa Claus wird mit Geschenken aus seinem Jutesack wieder dazu beitragen, dass die Augen der Kinder noch heller leuchten als die Kerzenlichter auf dem Rathausplatz.