Bürgergespräch in Erlingen dreht sich vor allem um den Dorfplatz

Bei der Bürgersprechstunde im Meitinger Ortsteil Erlingen wird über die Neugestaltung und Veränderung des Dorfplatzes diskutiert. Auch Tempo 30 ist ein Thema.

Die erste Bürgergesprächsrunde im Jahr 2023 für Bürgerinnen und Bürger des Marktes Meitingen, zu der Bürgermeister Michael Higl in den kommenden Wochen alle Ortsteile der Marktgemeinde besuchen wird, fand in diesem Jahr in Erlingen statt. In der vollbesetzten Sportgaststätte stand dabei die Neugestaltung der Erlinger Dorfmitte im Fokus der Veranstaltung.

Seit Oktober 2018 laufen die Planungen über die Erneuerung und Umgestaltung der Ortsmitte, Nägel mit Köpfen konnten bisher nicht gemacht werden. Das große Problem war bisher der marode Dorfstadel. Vom Tisch ist mittlerweile eine Restaurierung des hölzernen Gebäudes. Als Gründe dafür bezeichnete Susanne Mo-ser-Knoll vom Nördlinger Architekturbüro Moser & Knoll unter anderem die unzureichende Statik und die mangelnde Fundamentstabilität des alten Stadelgebäudes.

Erlinger Dorfstadel soll doch neu gebaut werden

Statt einer Restaurierung und Instandsetzung des Stadels wird der Bau eines neuen Gebäudes ins Auge gefasst. „Nach bisherigen, im letzten Jahr ausgeloteten Kostenschätzungen würde ein Neubau mit der Neugestaltung des Dorfplatzes etwa 1.728 000 Euro kosten“, gab Moser – Knoll bekannt. Sie erläuterte weiter, dass ein neues Nutzungskonzept erstellt werden muss, um zu sehen, wie der neue Dorfgemeinschaftsplatz mit dem Gebäude in Zukunft genutzt werden kann.

Marktgemeinderat Patrick Gerblinger regte an, dass der Dorfplatz mit der Neugestaltung den örtlichen Vereinen, dem Kindergarten eine funktionelle Nutzung bieten muss, um Feste und Feiern abhalten zu können. „Die Diskussionen über einen Senioren- und Jugendtreff auf der einen Seite und die Anforderungen einen Platz zu schaffen, der zum Verweilen und zur Geselligkeit einlädt, gehen dabei nicht weit auseinander“, meinte Meitingens dritter Bürgermeister Rudi Helfert. Einig ist man sich, dass die Umsetzung „Neue Dorfmitte Erlingen“ ein Gesamtkonzept benötigt, dessen Umsetzung in verschiedenen Bauabschnitten zeitnah stattfindet. Dazu werden im November bei einem weiteren Treffen der Bürgerinnen und Bürgerinnen von Bürgermeister Michael Higl und Susanne Moser-Knoll im Erlinger Sportheim neue Vorschläge zur Dorfmittenerneuerung präsentiert.

Bei Tempobeschränkungen für Erlingen scheiden sich die Geister

Für Gesprächsstoff sorgen immer wieder die Geschwindigkeitsregelungen im Erlinger Kindergartenbereich. So wurde von einem Besucher angesprochen, die Alte Dorfstraße in der Mitte Erlingens auf 30 Kilometer pro Stunde „zu entschärfen“ was nach Meinung des Meitinger Bürgermeisters nicht so leicht machbar sei. Als unwirksames Beispiel von Tempobeschilderungen nannte dazu eine Besucherin, dass im Eichenweg bereits Tempo 30 ausgeschildert ist, was jedoch überwiegend von Eltern der Kindergartenkinder ignoriert und missachtet werde. Bürgermeister Michael Higl appellierte an die Eltern, dass sie doch in Zukunft die Geschwindigkeitsbegrenzungen besser einhalten sollen. Abgerundet wurde das Erlinger Bürgergespräch mit aktuellen Themen aus der Marktgemeinde und deren Ortsteilen.

