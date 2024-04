Meitingen

06:00 Uhr

Chorallen aus Meitingen feiern ihren 20. Geburtstag

Plus In Meitingen gibt es einen besonderen Chor: Die Frauen haben mehr zu bieten als Volks- und Kirchenmusik - auch beim Jubiläumskonzert.

Von Steffi Brand

Vor 20 Jahren hat die ausgebildete Sängerin Elisabeth Balser entschieden, den Mangel an Literatur für Frauenchöre nicht länger hinnehmen zu wollen. Wohlwissend, dass Frauenchöre mehr zu bieten haben als Volks- und Kirchenmusik, rief die Berufsmusikerin einen Frauenchor ins Leben, der direkt bei 15 weiteren Sängerinnen großen Anklang fand. Mittlerweile gehören knapp 20 Musikerinnen zu den Chorallen. Am Samstag, 27. April, gibt der Frauenchor sein Jubiläumskonzert im Bürgersaal in Meitingen.

Beim Jubiläumskonzert soll es um jede einzelne Sängerin gehen, verrät Elisabeth Balser und erklärt: Das Jubiläum ist das Motto des Konzerts, gesungen werde „so wie wir sind“. Und das bedeutet, dass jede Sängerin ein Lieblingsstück auf das Programm setzen konnte. So ist ein buntes Konzertprogramm entstanden, das von Stücken wie „So ein Regenwurm“ über „Tiri Tomba“ bis hin zu „Fly me to the moon“, „Killing me softly“, „Raindrops keep falling on my head“ reicht und darüber hinaus Klassiker wie „Freude schöner Götterfunken“ und sogar zwei Piano-Solostücke von Adele umfasst. Stücke auf Französisch und Spanisch sorgen für rhythmische Klänge und Stücke, die von einem Ensemble der Gründungsmitglieder vorgetragen werden, erinnern an anno dazumal.

