Christbaum vom Meitinger Rathausplatz gestohlen

Kinder hatten ihn geschmückt. Jetzt ist er weg und die Polizei sucht den Meitinger Christbaum-Dieb.

Wer tut denn so was? Zwischen dem Heiligen Abend und dem Dienstag (27. Dezember) wurde der vom Kindergarten Meitingen geschmückte Christbaum auf dem Meitinger Rathausplatz samt Beleuchtung gestohlen. Die Beleuchtung wurde dabei abgerissen, sodass diese nicht mehr verwendbar ist. Der Stecker steckte noch in der Steckdose. Die Schadenshöhe beträgt rund 70 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Gersthofen (Telefon 0821/323-1810) entgegen. Darauf weist die Verwaltung der Marktgemeinde hin. (AZ)