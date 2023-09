Cineplex feiert das Kinofest in Meitingen

Kinofans dürfen sich im Cineplex in Meitingen über besondere Angebote am kommenden Wochenende freuen. Was das Kinofest alles zu bieten hat.

Haben Sie schon einmal ein Foto mit den Minions gemacht? Falls nicht, besteht am kommenden Wochenende die Möglichkeit dazu. Alle Cineplex-Kinos nehmen am zweiten bundesweiten Kinofest teil. Auch das Kino in Meitingen hat ein spezielles Programm für den 9. und 10. September vorbereitet.

Minions oder Cosplayer warten an der Fotobox der Augsburger Puppenkiste, um Bilder mit den Besuchern zu machen. Für die Kleinen wird es ein Indoor-Spieleland mit Hüpfburgen und Kinderschminken geben. Am Samstag kommt zudem ein Luftballonkünstler. Am Sonntag gibt es Kinogutscheine am Glücksrad zu gewinnen. Wer sich für Filmplakate interessiert, wird wohl an der Plakatbörse fündig werden.

Auch für die Erwachsenen gibt es Attraktionen. Es laufen Filme wie "Top Gun Maverick" oder "Retribution". Dazu können die Besucher sich am Samstagabend ein Getränk an der Cocktailbar genehmigen. Zudem laufen den ganzen Tag verschiedene Filme in 2D oder 3D. Neben dem aktuellen Kinoprogramm werden auch andere ausgewählte Filme über die große Leinwand flimmern.

Einheitspreis von fünf Euro fürs Kino

Den Eintritt zu den Kinos wird es am Wochenende zum Einheitspreis von fünf Euro und ohne zeitliche Begrenzung geben. Feste Sitzplätze werden nicht vergeben, stattdessen gibt es freie Sitzplatzwahl.

Am Sonntag wird in den Kinos in Aichach, Königsbrunn und Meitingen ab 9.30 Uhr das Klein-Kinder-Kino stattfinden. Dabei laufen verschiedene Kinderfilme wie "Miraculous" oder "Lassie". Der Preis für Familien liegt bei 4,50 Euro, wenn bereits im Vorfeld online gebucht wird. Weitere Informationen zum Programm des Kinofestes und Tickets gibt es unter: www.cineplex.de. (AZ)