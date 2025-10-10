Cineplex Meitingen spendet 1000 Euro an lokale Katzenhilfe Attis in Augsburg

Beim Kinofest im Cineplex Meitingen stand nicht nur das Kinoerlebnis in diesem Jahr im Mittelpunkt. Für den guten Zweck wurde auch gemeinsam mit den Partnern Figuya und Konsolenkost ein großer Anime-Plakat-Verkauf organisiert. Dabei gingen so beliebte Reihen wie Demon Slayer, Haikyuu!!, Spy x Family oder Attack on Titan über den Flohmarkt-Tisch. Insgesamt kamen rund 600 Euro zusammen, die das Cineplex-Team anschließend auf 1000 Euro aufrundete. Das Geld geht an den Tierschutzverein Attis, der sich in Augsburg und Umgebung um Katzen kümmert, die kein Zuhause haben, und diese an Tierfreunde vermittelt. „Uns war wichtig, ein lokales Herzensprojekt zu unterstützen“, erklärte Andreas Reiser, Theaterleiter des Cineplex Meitingen nach der Aktion. Attis leiste in der Region großartige Arbeit. Vor kurzem fand die Spendenübergabe statt. Das Cineplex-Team durfte die Katzen kennenlernen, mit ihnen spielen und sich direkt vor Ort ein Bild von der Arbeit des Vereins machen. Es war ein emotionaler Moment für alle, die dabei waren. (AZ)

