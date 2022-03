Corona-Erwachen: Meitingen feiert 2022 wieder Jahrmarkt

Nach zwei Jahren Pause ist der Jahrmarkt zurück: Am Sonntag, 3. April, sollen Tausende durch Meitingen schlendern - so wie in früheren Zeiten. Zumindest fast.

Nach zweijähriger Pandemiepause findet in Meitingen am Sonntag, 3. April, wieder der traditionelle und beliebte Jahrmarkt statt. Vor Corona schlenderten jedes Jahr mehrere Tausend Besucher durch die Budengassen im Ortszentrum rund um die Schlossstraße.

Der Jahrmarkt ist seit Jahrzehnten ein fester Bestandteil im Veranstaltungskalender der Marktgemeinde. Bereits im Vorfeld des Marktsonntags gingen nach Aussage der Gemeindeverantwortlichen im Rathaus zahlreiche Anmeldungen von Fieranten und Standinhabern ein. Das Angebot reicht von Nutz- und Gebrauchsartikeln für Haushalt, Garten und Freizeit bis hin zu Pflanzen, Obst, Schmuck, Handyzubehör, Kleidung, Lederwaren sowie süßen und herzhaften Gaumenfreuden.

Anmeldung zum Meitinger Kinderflohmarkt bis 1. April

Der Mittelpunkt des Jahrmarkttreibens befindet sich in der Schlossstraße und auf der angrenzenden Hauptstraße zwischen der Schnurbeinstraße und dem Rewe-Supermarkt. Ein Kinderflohmarkt am Rathausplatz lädt die Kinder ein, erste "Geschäfte" mit Spielsachen, Büchern, Computerspielen zu machen. Anmeldungen für den Kinderflohmarkt sind im Rathaus bei Michaela Matschl unter Telefon 08271/8199-34 oder Dana Manderla-Emmert, Telefon 8199-35, sowie per E-Mail an m.matschl@markt-meitingen.de oder d.manderla-emmert@markt-meitingen.de bis Freitag, 1. April, möglich. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Geschäfte haben am Meitinger Marktsonntag geöffnet

Außerdem haben die Ladengeschäfte an der Römerstraße, Schlossstraße, Hauptstraße und am Pouzauges-Ring am Marktsonntag im Zeitraum von 11 Uhr bis 16 Uhr geöffnet.

Eine große Ungewissheit bleibt allerdings: "Sollte im Landkreis Augsburg bis zum Marktsonntag die sogenannte Hotspot-Regelung greifen, behält es sich der Markt Meitingen vor, den Marktsonntag kurzfristig abzusagen", erklärt Martina Winter vom Bürgermeisterbüro. "Eine 2G-Regelung mit Zugangskontrollen" samt Einzäunung des Veranstaltungsgeländes, so Bürgermeister Michael Higl, "wäre in der Praxis nicht zu bewerkstelligen". Die Hotspot-Regel würde greifen, wenn dies der Landtag in München für den Kreis Augsburg beschließen würde, weil dort eine besonders gefährliche Infektionslage herrscht.

Kleintiermarkt mit Einschränkungen beim Gasthof "Neue Post"

Weil der Marktsonntag immer jedes Jahr am ersten Sonntag im Monat April stattfindet, gibt es erstmals seit Pandemiebeginn gleichzeitig auch wieder den Kleintiermarkt auf dem Gelände des Gasthofes "Neue Post". Er wird vom Meitinger Kleintierzuchtverein seit 1955 ausgerichtet und lockt Tierfreunde aus der ganzen Region an. Allerdings gibt es Einschränkungen: "Laut Vorgaben des Veterinäramtes dürfen verschiedene Kleintierarten, darunter Wachteln, Puten, Gänse, Enten und Vögel nicht präsentiert und zum Kauf angeboten werden", betont Markus Schuster, Vorsitzender des Meitinger Kleintierzuchtvereins. Grund ist die derzeit grassierende Vogelgrippe. Andere Kleintierarten wie Kaninchen, Meerschweinchen, Hamster, Ratten oder Mäuse sind dagegen erlaubt.

Verkehrsbehinderungen in Meitingen während des Marktes

Während des Marktes sind folgende Bereiche für jeglichen Kraftfahrzeugverkehr gesperrt: Schlossstraße zwischen Einmündung Schlossstraße/Abfahrt Tiefgarage und der Hauptstraße sowie die Hauptstraße ab der Einfahrt zur südlichen Einfahrt Mittelschule. Frei bleiben die Zufahrten zur Tiefgarage und zum Rewe-Parkplatz. Umleitungen werden beschildert. Parkmöglichkeiten für Autofahrer stehen am Bahnhof, am Freibad und in der Tiefgarage an der Schlossstraße zur Verfügung.