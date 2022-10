Damit jeder die "Marke Markt Meitingen" gleich erkennt

Plus Ein Symbol für die Marktgemeinde ist gesucht. Jeder und jede Kreative kann sich beteiligen. Es geht um den Wiederkennungswert vom Kindergarten bis zum Internet.

Die Gemeindehalle trägt keine, die Sport- und Ballspielhalle nicht, ebenso wenig das Haus für Kinder oder das Haus der Musik und Kultur: Sie alle tragen derzeit keine Kennzeichnung als kommunale Einrichtung des Marktes Meitingen. Das ist in der Verwaltung der Gemeinde festgestellt und als Mangel erkannt worden. Und weil gerade auch die kommunale EDV überarbeitet wird, wurde jetzt die Frage nach einem neuen Corporate Design, einem einheitlichen Gemeinde-Erscheinungsbild für die „Marke Markt Meitingen“ aufgeworfen.