Meitingen

vor 28 Min.

Darum braucht es für 50 Meter Tunnel in Meitingen zehn Jahre

Plus Mit dem Bau einer knapp acht Millionen Euro teuren Unterführung verbindet die Marktgemeinde große Pläne. Doch der Weg dorthin ist ein aufreibender Hürdenlauf.

Von Christoph Frey

Auch an diesem nasskalten Januartag sind die Bauarbeiter eifrig am Werk. Im August soll der Tunnel unter den Bahngleisen in Meitingen eingeweiht werden und die Tür weit öffnen für den beidseitigen barrierefreien Zugang zu den Gleisen am meist frequentierten Bahnhof im nördlichen Landkreis Augsburg. Eine Erfolgsgeschichte also? Von der Idee bis zur Verwirklichung von 50 Meter Unterführung hat es zehn Jahre gedauert und selbst dann ist der barrierefreie Bahnhof nicht fertig.

