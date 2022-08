Meitingen

17:30 Uhr

Darum ist die B2-Anschlussstelle Meitingen-Nord dicht

Neue Stahlprofile werden zurzeit in die Brücke an der B2-Anschlussstelle Meitingen-Nord eingebaut. Deswegen ist die Anschlussstelle gesperrt.

Plus Gesperrt ist derzeit die B2-Anschlussstelle Meitingen-Nord. Der Grund sind Bauarbeiten an der Brücke. Warum die Sicherheit zuletzt gefährdet war.

Von Gerald Lindner

Wer von außerhalb das Einkaufszentrum im Meitinger Norden anfahren will, muss derzeit Umwege in Kauf nehmen. Denn die Anschlussstelle Meitingen-Nord an der B2 ist gesperrt. Das Staatliche Bauamt Augsburg führt derzeit Bauarbeiten am Brückenbauwerk durch. Warum diese notwendig geworden sind.

