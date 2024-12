Das ist der neue evangelische Kirchenvorstand

Im Rahmen eines feierlichen Gottesdienstes wurde in der Meitinger Johanneskirche der neue Kirchenvorstand begrüßt und der ehemalige verabschiedet. Mit dem 1. Advent begann so nach den Worten von Diakon Dieter Frembs nicht nur das neue Kirchenjahr, sondern auch eine neue Ära des Kirchenvorstands. Frembs gestaltete den Gottesdienst mit Pfarrer Stefan Pickart.

Der neue, für sechs Jahre gewählte Kirchenvorstand der Johanneskirche Meitingen (von links): Ulf-Oskar Homann, Diakon i.R. Steffen Maly-Motta, Andreas Otto, Werner Kraus. Edeltraut Rösler, Bernd Vogt, Matthias Mark,Dieter Hopf, Helene Nikol, Daniel Hoffmann, Gabriele Schneider, Helga Trauner, Alexander Busl und Maximilian Mannel. Foto: Peter Heider

Der Kirchenvorstand wurde im Oktober gewählt und ist für sechs Jahre im Amt. Das Leitungsgremium der Kirchengemeinde trifft Entscheidungen über Finanzen, Personal, Immobilien und mehr. Folgende acht Kandidaten bilden den neuen Kirchenvorstand: für den Stimmbezirk Meitingen: Alexander Busl; Daniel Hoffmann; Max Mannel; Matthias Mark; Edeltraud Rösler; Helga Trauner. Für den Stimmbezirk Nordendorf: Helena Nikol. Für den Stimmbezirk Thierhaupten, Aindling: Gabriele Schneider.

Pfarrer Pickart gehört als „geborenes“, stimmberechtigtes Mitglied dem Kirchenvorstand (KV) an. Außerdem wählte der neue Kirchenvorstand Ulf-Oskar Homann und Diakon i.R. Steffen Maly Motta als weitere stimmberechtigte Mitglieder dazu. Bei der verbliebenen Anzahl der übrigen Kandidaten und Kandidatinnen wurden damit alle weiteren zu Ersatzleuten gewählt. Die Ersatzleute werden mit Rederecht zu den Sitzungen eingeladen und rücken nach, falls stimmberechtigte Mitglieder ausscheiden, und können mit Stimmrecht in Ausschüsse des Kirchenvorstandes gewählt werden.

Verabschiedung der langjährigen Kirchenvorstandsmitglieder (von links): Matthias Unger, Harry Pufal, Frank Kochsiek, Dieter Höck, Sandra Eberhardt-Remmele und Astrid Fritsch. Foto: Peter Heider

Verabschiedet wurden in dem Gottesdienst auch die scheidenden Mitglieder: Sandra Eberhardt-Remmele (im KV seit 2018), Astrid Fritsch (seit 2012), Dieter Höck (seit 2012), Mitglied in der Dekanatssynode, Frank Kochsiek (seit 2006), Harry Pufal (seit 2018) und Mathias Unger. Er saß seit 1970 neun Perioden lang im Kirchenvorstand und gehört damit zu den dienstältesten Kirchenvorstehern Bayerns. In all den Jahren hat er die Gemeinde entscheidend mitgeprägt. Außerdem war Matthias Unger 18 Jahre lang Vertrauensmann des KV.

Von den bisherigen Mitgliedern weiterhin tätig sind neben Hoffmann (im KV seit 2012) und Homann (seit 1990) Edeltraud Rösler, Gabriele Schneider (2018), Mitglied in der Dekanatssynode, und Helga Trauner. Werner Kraus bleibt Ersatzmann.

Neu gewählt und berufen wurden Alexander Busl, Max Mannel, Matthias Mark, Steffen Maly-Motta und Helena Nikol. Neue Ersatzleute sind Ruth Bienhüls, Andreas Otto, Bernd Vogt und Dieter Hopf. Peter Heider