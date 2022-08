Das Meitinger Freibad hat eine Stunde länger auf

Ab dem Wochenende werden die Öffnungszeiten im Meitinger Freibad ein wenig ausgedehnt. Montags und dienstags bleibt es aber geschlossen.

Ab kommenden Samstag, 6. August, werden die Öffnungszeiten des Sun-Splash-Freibads in Meitingen leicht erweitert. An den Öffnungstagen gibt es eine Stunde mehr für Wasserratten. Am Mittwoch, Donnerstag und Freitag hat das Bad ab kommender Woche von 10 bis 20 Uhr auf, am Wochenende von 12 bis 20 Uhr. Das teilt der Markt Meitingen mit. Montags und dienstags bleibt das beliebte Freibad geschlossen, weil es zu wenige Schwimmmeister gibt. (AZ)