Meitingen

vor 17 Min.

Das Meitinger Haus der Musik und Kultur zieht seine erste Bilanz

Haus der Musik Meitingen Dass jede Menge Isomatten und Schlafsäcke im Haus der Musik und Kultur auf dem Boden liegen und die Kinder und Jugendlichen mit Zahnbürste anstatt mit Trompete, Horn oder Klarinette anrücken, ist natürlich nicht alltäglich. Doch es zeigt: das Haus für Musik und Kultur kommt an und erfüllt seinen Zweck.

Plus Seit knapp einem Jahr ist im ehemaligen Meitinger Kino Cinderella das Haus der Musik und Kultur. Es wird nicht nur von Musikern genutzt und diente schon für eine Übernachtung.

Seit knapp einem Jahr gehen im Haus der Musik und Kultur, das Teile des ehemaligen Cinderella-Kinos sowie einen Anbau umfasst, musikbegeisterte Menschen ein und aus. Sie schultern ihre Instrumente und bringen ihre Noten mit, um unterrichtet zu werden. Sie treffen sich zum Singen, zur Orchesterprobe oder auch, um gemeinsam Zeit zu verbringen. Neben den regelmäßigen Unterrichtseinheiten finden kleinere und größere Konzerte statt, was nicht nur die Musikerinnen und Musiker selbst anlockt, sondern dem Haus der Musik und Kultur auch Leben einhaucht.

Gelegentlich sieht man ungewöhnlich bepackte Kinder und Jugendliche ins Haus der Musik und Kultur marschieren – dann nämlich, wenn das Jugendblasorchester (JBO) die Nachwuchsmusiker zu einer Übernachtungsparty samt Pizza essen und Filmnacht einlädt. Musikalisch wurde es dort, wo sich sonst das Blasorchester, das Jugendorchester, die Freizeitmusikanten und die weiteren JBO-Gruppen zum Proben treffen an diesem Abend nicht, dennoch nächtigte die Truppe rund um Jugendleiterin Simone Möckl in durchaus bekanntem Terrain – nämlich vor jeder Menge Instrumenten, die jedoch an diesem Abend nicht benutzt wurden.

