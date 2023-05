Meitingen

vor 18 Min.

Das sind die Pläne fürs Meitinger Divi-Gelände

So könnte der Meitinger Schlossmarkt einmal aussehen. Dieser Entwurf zeigt das Areal von Norden her. Skizze: Architekturbüro Bodenmüller

Plus Das alte Möbelhaus auf dem Schlossmarktgelände soll weg, Sparkasse und Rewe möchten einziehen. Doch bevor in Meitingen groß gebaut werden kann, gibt es noch ein Hindernis.

Von Michael Siegel Artikel anhören Shape

Ein Supermarkt und mehrere weitere Geschäfte, acht Büroeinheiten, 35 Wohnungen und anderes mehr: Die Planungen für das Meitinger Schlossmarktgelände am südlichen Ortseingang (ehemals Divi, Massa) nehmen Gestalt an, auch wenn die Umsetzung noch Jahre dauern könnte. Jetzt präsentierte ein Vertreter des möglichen Investors den Marktgemeinderäten die Umsetzung dessen, was man aus dem Siegerentwurf des Meitinger Gestaltungswettbewerbs zu machen gedenkt.

Prägt bislang noch das Meitinger Ortsbild: das alte Divi-Gebäude. Es soll abgerissen werden. Foto: Marcus Merk

Das heutige Gebäude, 1979 als Möbelhaus errichtet, soll komplett abgerissen werden. Es ist vom Markt Meitingen gekauft worden, um die Gestaltung des Ortes an dieser zentralen Stelle in der Hand zu haben. Anstelle des ehemaligen Möbelhauses sollen auf der Fläche am Meitinger Ortseingang mehrere Baukörper errichtet werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen