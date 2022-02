Das sind Meitingens drei größte Baustellen

"Das Leben ist eine Baustelle": Warum dieser Satz in der Marktgemeinde am Lech derzeit eine besondere Berechtigung hat.

Dass der Bauboom bei privaten Häuslebauern nach wie vor anhält - sofern sie dafür ein geeignetes Grundstück erwerben können -, ist längst keine Neuigkeit mehr. Wer jedoch durch Meitingen schlendert, der trifft nicht nur auf die erleichterten Häuslebauer östlich der Donauwörtherstraße, die nach Abschluss der archäologischen Ausgrabungen endlich bauen dürfen, sondern auch kommunale Baustellen gibt es in der Marktgemeinde so einige. Die in den vergangenen Jahren stark gewachsene Marktgemeinde baut groß aus - und das sind ihre derzeit größten Baustellen.

Am Haus der Musik und Kultur sowie am Haus für Kinder und an der Großbaustelle rund um den Bahnhof in Meitingen kommt kein Passant vorbei, ohne einen kurzen Blick auf den Baufortschritt zu werfen und sich zu fragen, wann wohl eine Fertigstellung zu erwarten ist. Andere Bauprojekte, wie etwa die Grundschule, das ehemalige Divi-Gebäude und die Schlosswiese werden als die nächsten Großprojekte gehandelt. Doch wie ist eigentlich der Stand? Darüber sprach unsere Redaktion mit Meitingens Bürgermeister Michael Higl ( CSU).

So steht es um das Haus der Musik und Kultur

Gleich drei Großprojekte, die sich in Summe auf etwa 18 Millionen Euro belaufen, sollten Ende August fertiggestellt werden können, verrät Higl. Beim Haus der Musik und Kultur sei die Zeit des Muskelkaters vorbei, damit aber auch die Zeit, in der Abbruch- und Abrissarbeiten im alten Kino vorherrschten. Aktuell finden Estricharbeiten statt. Auch wird an der Elektro- und Heizungsinstallation gewerkelt.

Im Haus der Musik und Kultur werkeln gerade die Akteure der Meitinger Musikvereine und stemmen den Trockenbau. Auch wenn es an die Einrichtung geht, sind sie gefragt. Foto: Steffi Brand

Beim Trockenbau sind die Meitinger Musikvereine - das Jugendblasorchester Meitingen und die SGL-Kapelle - mit am Start und stemmen den Trockenbau im Ehrenamt. Da bereits Anfang 2021 der Mammutteil an Baumaterialien geordert werden konnte, driftet das 3,7-Millionen-Euro-Projekt weder finanziell noch zeitlich aus dem Rahmen, verrät Higl und lobt die große Motivation, mit der die Vereine an ihrer neuen Bleibe werkeln. Für die Refinanzierung erhält die Gemeinde 1,5 Millionen Euro aus dem Topf der Städtebauförderung, im Zuge einer Nachförderung könnten es sogar noch mehr werden.

Das ist die Lage am Bahnhof in Meitingen

Auch Großprojekt Nummer 2, der barrierefreie Bahnhof, wird - zumindest was die To-do-Liste der Gemeinde Meitingen angeht - Ende August "fertig" sein. Fertig bedeutet in diesem Zusammenhang, dass es einen barrierefreien Durchgang gibt, der einerseits vom Parkplatz am Bahnhof Meitingen über eine Rampe zugänglich ist und auch hinter dem Pfarrhaus St. Wolfgang eine barrierefreie Unterführung unter den Gleisen ermöglicht. In die dafür notwendige Röhre und die Rampe, die in zwei Richtungen führt, werden 7,6 Millionen fließen, die mit 4 Millionen Euro vom Freistaat Bayern gefördert werden.

Die Profiteure dieses Teilerfolgs sind in erster Linie jene, die von Meitingen aus auf die andere Seite der Bahn gelangen wollen, wie etwa die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im neuen Dominikus-Ringeisen-Werk sowie all jene, die bis dato den doch recht engen Gehweg durch das Meitinger Hennaloch nutzten, um unter der Bahn von Ost nach West hindurch zu gelangen. Einen barrierefreien Zugang zum Bahnsteig gibt es damit jedoch noch nicht.

Dafür muss der Meitinger Bahnhof als Ausbauprojekt der Deutschen Bahn gelistet und dann auch angegangen werden. Die Hände in den Schoß zu legen und abzuwarten, ist jedoch nicht der Plan der Gemeinde. Stattdessen soll der Bahnhofsvorplatz gestaltet werden. Das Loch, das sich aktuell hinter den alten Bauhofgebäuden auftut, soll verschwinden. Im Bahnhofsumfeld steht deswegen die Umsetzung des Ideen- und Realisierungswettbewerbs in mehreren Bauabschnitten an, die auch Veränderungen hinter dem Haus St. Wolfgang auslösen soll.

Kinderhaus Meitingen soll im September in Betrieb gehen

Das dritte Großprojekt, das Higl im August 2022 fertigstellen und einweihen möchte, ist das Haus für Kinder, das an der Hauptstraße schräg gegenüber dem Sportplatz der Mittelschule entsteht. Ein Großteil der Gewerke ist bereits ausgeschrieben. Das ursprünglich mit fünf Gruppen geplante Kinderhaus wurde direkt auf sieben Gruppen aufgestockt. Eingeplant sind sowohl Parkplätze für die Eltern - die nötig sind, um die angespannte Parkplatzsituation in der Hauptstraße nicht noch weiter eskalieren zu lassen - und eine Busspur für die Kinder, die beispielsweise aus Langenreichen mit dem Bus in den Kindergarten gebracht werden. Auch Personal werde in der Marktgemeinde noch für die Kinderbetreuung gebracht.

Ursprünglich wurde das Haus für Kinder, das aktuell in der Hauptstraße errichtet wird, als fünfgruppige Einrichtung geplant. Noch während der Bauphase wurde auf sieben Gruppen aufgestockt. Foto: Steffi Brand

Für das 5,7-Millionen-Euro-Projekt, das mit 3,4 Millionen Euro bezuschusst wird, stünden die Zeichen für eine Inbetriebnahme zum 1. September 2022 gut, verrät Higl. Die drei Kindergartengruppen, die übergangsweise in einem Container im Garten des Kindergartens in der Gartenstraße betreut wurden, sollen dann an den neuen Standort umziehen. Abgehakt sei das Thema Kinderbetreuung damit jedoch nicht, verrät Higl und erklärt: "Nach dem Kindergartenbau ist vor dem Kindergartenbau." Was das für die Krippen-, Kindergarten- und Schulkinder in Herbertshofen bedeuten wird, beleuchten wir in den kommenden Tagen in einem zweiten Teil unseres Baustellen-Reports aus Meitingen.