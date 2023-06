Meitingen

06:15 Uhr

Das steckt hinter den großen Erdarbeiten am Meitinger Lechufer

Plus Die LEW baut am Lech: Weil es viele neue Photovoltaikanlagen gibt, wird unter dem Fluss hindurch ein starkes Stromkabel verlegt.

Von Steffi Brand

Bei strahlendem Sonnenschein und blauem Himmel ist der üppig beschattete Weg am Lech entlang hoch frequentiert. Wer dann einen Abstecher nach Meitingen macht und auf die Lechaustraße in Richtung Kegelbahn, Fußballplatz, Minigolfanlage und Skaterplatz einbiegen möchte, der wird aktuell von schweren Gerätschaften gebremst, für die es auf den ersten Blick kaum eine Erklärung gibt. Dahinter steckt ein Projekt des Stromversorgers LEW. Der eine sogenannte Spülbohrung unter dem Fluss vornehmen lässt.

Verlegt werde derzeit eine neue 20-kV-Mittelspannungsleitung als Erdkabel vom Umspannwerk Meitingen bis nach Thierhaupten, heißt es in der Presseabteilung. Die neue Leitung diene vor allem dazu, Strom aus den Photovoltaikanlagen östlich des Lechs aufzunehmen. Mit der zusätzlichen drei Kilometer langen Verbindung könne der dort erzeugte Strom auf direktem Weg in das Umspannwerk in Meitingen gelangen. Dort wird der Strom in das regionale Stromverteilnetz eingespeist.

