Das war ein "teuflisch" gelungener Start in die Meitinger Theaterwochen

Beim Lustspiel "Deifi Sparifankerl" werden in Meitingen die Lachmuskeln heftig strapaziert. Akteure der Theaterbühne begeistern ihr Publikum.

Voller Elan ist die Theaterbühne Meitingen nach der pandemiebedingten Spielpause wieder zurück. Mit dem bayrischen Lustspiel "Deifi Sparifankerl", einem höllisch-heiteren Schwank in drei Akten von Ralph Wallner, feierte man einen gelungenen Start.





Neues Ensemble erzählt Geschichte über den bayrischen Teufel Luziferius Sparifankerl

Nachdem das Ensemble über zwei Jahre ausgebremst wurde, brannten die Schauspielerinnen und Schauspieler förmlich darauf, endlich wieder auf der Bühne stehen zu können. Bereits im Sommer traf sich die aktive Spielergruppe mit Christoph Mann, Korbinian Mann, Petra Liepert, Manuela Reutter, Julia Wanner Marion Küchelbacher, Mathias Kerler, Andreas Straub und Birgit Sölch, um unter der Spielleitung von Gabi Baldermann für das neue Stück zu proben. Mit im Team sind außerdem Stuart Reutter, Kerstin Schönewald und Yvonne Rechner.

Das Stück handelt von den verwaisten Geschwistern Senta (Petra Liepert) und Bertl (Korbinian Mann), die viel Mühe haben, ihr bescheidenes Leben auf einem Hof der Sinti und Roma bestreiten zu können. Senta, die ihr Bruderherz über alles liebt, ist sehr genügsam und versucht, mit dem Verkauf von Strickwaren die magere Haushaltskasse aufzubessern. Bertl, der von einem besseren Leben träumt, gerät in die Gefahr, von seinem Freund Stutz (Andreas Straub) zu einer Lumperei überredet zu werden. Da schneit den beiden der fidele, bayrische Teufel Luziferius Sparifankerl ins Haus, der von seiner Großmutter (Birgit Sölch) den Auftrag erhält, Bertl zu einer Untat anzustiften. Dabei trifft er auf einige Persönlichkeiten aus der Grafschaft Falkenklamm und der umgebenden Dorfgemeinde.

Die Premiere erntete lang anhaltenden Applaus

Der Graf (Mathias Kerler) unterhält jedoch eine heimlich Liebschaft mit Senta, und während die sehr vergessliche Ungarin (Marion Küchelbacher) einen eigenen Plan verfolgt, suchen die Blechhoferin (Julia Wanner) und die Goldtalerin (Manuela Reutter) nach amourösen Abenteuern. In einer dramatischen Nacht überschlagen sich die Ereignisse und nehmen ihren unheilvollen Lauf. Wird sich der Bertl verführen lassen, oder lässt sich gar der Teufel von bayrischen Schmankerln und Frauen selbst verführen? Bereits bei der Premierenvorstellung am 5. November wurden im gut besuchten Meitinger Bürgersaal die zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauer bestens unterhalten und brachten ihre Begeisterung durch lang anhaltenden Schlussapplaus zum Ausdruck. Die Spielerinnen und Spieler freuen sich auch für die kommenden Aufführungen auf viele Besucherinnen und Besucher.

Weitere Aufführungen finden statt: am Samstag, 12. November, und Samstag, 19. November, um 19 Uhr sowie am Sonntag, 13. November, um 18 Uhr und am Sonntag, 20. November, um 15 Uhr im Meitinger Bürgersaal an der Schlossstraße. Karten sind in der Buchhandlung Eser, Schlossstraße 2, Meitingen sowie an der Abendkasse erhältlich. Telefonische Reservierungen werden unter Tel. 0152/57955526 aufgenommen. Für Bewirtung in den beiden Pausen ist gesorgt.