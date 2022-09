Das Wasserkraftwerk Meitingen feiert sein 100. Jubiläum

Plus Das Wasserkraftwerk Meitingen liefert seit 100 Jahren Strom für die Region. Wie es seit 2019 auch internationale Bekanntheit erlangt hat.

125 Kubikmeter Wasser fließen pro Sekunde durch das Wasserkraftwerk Meitingen. "Das sind ungefähr 800 Badewannen", erklärt Werner Schillberz als sachkundiger Führer der Lechwerke AG (LEW). Erbaut im Jahr 1922 ragt das Bauwerk auch 100 Jahre später nahezu unverändert über den Lechkanal. Zur Feier dieses hundertjährigen Bestehens fand ein Tag der offenen Tür statt. Rund 50 Technikbegeisterte ließen sich durch die historische Anlage führen.