Demonstration für Vielfalt, Demokratie und Menschenwürde

Zahlreiche Menschen wollen am Samstag, 3. August, von 17 bis 18.30 Uhr vor der Meitinger Gemeindehalle ein Zeichen für Vielfalt, Demokratie und Menschenwürde setzen. Mit etwa 400 Demonstrantinnen und Demonstranten wird gerechnet. Zahlreiche Parteien und Vereine beabsichtigen, sich laut Veranstalter, der SPD Meitingen, einzubringen. Hintergrund ist eine Veranstaltung der AfD, die am Abend in der Halle stattfindet. (AZ)