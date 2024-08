Demonstration gegen AfD-Veranstaltung in der Dr.-Max-Josef-Metzger-Halle

Voller Vorfreude hatte die AfD-Bezirksrätin Gabrielle Mailbeck diese Veranstaltung angekündigt: Am Samstagabend war der EU-Abgeordnete der Partei, Maximilian Krah, in Meitingen in der Dr.-Max-Josef-Metzger-Halle zu Gast. „Gemeinsam möchten wir zeigen, dass Politik ehrlich sein kann und jeden von uns unmittelbar betrifft“, so Mailbeck in der Einladung. Sie freue sich auf inspirierende Reden, so die Bezirksrätin weiter. Empfangen wurden die Zuhörer und Zuhörerinnen jedoch zunächst von 200 bis 300 Demonstrantinnen und Demonstranten vor der Halle.

Eingeladen dazu hatte das „Bündnis für Vielfalt Meitingen“. Darin zusammengeschlossen haben sich so unterschiedliche Gruppen von politischen Parteien (Grüne, SPD, CSU, FW, Frauenunion und JU Meitingen), bis zur Johanneskirche, dem Dominikus-Ringeisen-Werk oder dem Montessori-Kinderhaus sowie den Mehlprimeln. Getroffen haben sie sich vor der Gemeindehalle bei Musik. Veranstalter Steffen Haas, Vorsitzender der SPD Meitingen, zeigte sich zufrieden. „Die Stimmung ist gut“, sagte er. Teilnehmer und Teilnehmerinnen seien aus den verschiedenen Meitinger Ortsteilen und dem gesamten Landkreis gekommen.

Auch der Bürgermeister ist, ganz privat, unter den Demonstranten

Vor Ort war auch Bürgermeister Michael Higl. Als Hausherr der von Gemeindehalle in Max-Josef-Metzger-Halle umbenannten Örtlichkeit nimmt er immer wieder Reservierungen der AfD für die Gemeindehalle entgegen. Die Rechtslage sei da eindeutig, das sagten inzwischen mehrere Gerichtsurteile aus, so Higl. Eine Möglichkeit, die Buchung abzulehnen, gebe es nicht und dran wolle er sich auch halten. Als Privatmann jedoch stand er an diesem Tag auf der Seite der Demonstrantinnen und Demonstranten. Erst vor wenigen Tagen hatte der Gemeinderat in Meitingen die Umbenennung der Halle beschlossen, die 1936 zur Zeit des Nationalsozialismus erbaut worden war. Mit der Umbenennung soll das Leben und Wirken von Dr. Max Josef Metzger für Frieden, christliche Werte, Menschenwürde und die europäische Einheit gewürdigt werden. Insbesondere das Schicksal Metzgers als Verfolgter in der NS-Diktatur soll zu einer Auseinandersetzung mit der Nutzung der Halle in den 30er- und 40er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts anregen.

Maximilian Krah war im Vorfeld der Europawahl im Juni in den Verdacht der Spionage geraten, weil er bei einer Einreise in die USA zu einer größeren Menge Bargeld befragt wurde, die er bei sich hatte.

