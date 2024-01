Meitingen

17:40 Uhr

Der Auftakt für einen neuen Kleiderladen in Meitingen ist gemacht

Plus In der Hauptstraße in Meitingen wird ein Kleiderlädle für Bedürftige und Second-Hand-Fans eröffnet. Hinter dem Projekt steckt eine besondere Kooperation im Landkreis.

Von Steffi Brand

Ab Februar könnte der Markt Meitingen um eine Einkaufsmöglichkeit der besonderen Art reicher sein. Im Erdgeschoss des Gebäudes in der Hauptstraße 27 soll das Kleiderlädle eröffnen. Gut erhaltene Kleidungsstücke können abgegeben bzw. für einen geringen Betrag erworben werden. Doch der Laden ist mehr als nur ein Kleiderladen, in dem für günstiges Geld oder im Sinne der Nachhaltigkeit gebrauchte Kleidung gekauft werden kann. Er ist auch das erste Gemeinschaftsprojekt dieser Art, bei dem zwei Wohlfahrtsverbände – der Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Augsburg sowie der Kreisverband des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) Augsburg Land – gemeinsame Sache machen. Und diese Kooperation hat einen guten Grund.

Die Kleiderkammer der Caritas, die bis dato in der St.-Wolfgang-Straße 14 – personell bedingt – nur mehr einmal wöchentlich geöffnet hatte, muss raus aus den bisherigen Räumlichkeiten. Zeitgleich suchte das BRK-Team seinerseits nach Räumlichkeiten, um das Erfolgskonzept des BRK-Kleiderladens, wovon es bereits 100 Stück bayernweit gibt, auch in Meitingen zu platzieren.

