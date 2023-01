Der Augsburger Bischof kommt ins Meitinger Kino

Bertram Meier diskutiert mit dem Abgeordneten Fabian Mehring über Gott und die Welt. 100 Zuschauer können live dabei sein.

Der Augsburger Bischof Bertram Meier kommt ins Meitinger Kino. Er diskutiert dort mit dem Meitinger Landtagsabgeordneten Fabian Mehring "über Gott und die Welt". Die Moderation übernimmt Daniel Wirsching, Kirchenexperte in der Bayernredaktion der Augsburger Allgemeinen.

"Im Kinosaal gibt es 100 Zuschauerplätze, die man sich ab sofort online über das Meitinger Kino sichern kann", erklärt Mehring. Eine Karte kostet dem Abgeordneten zufolge symbolische fünf Euro. Die gesamten Einnahmen will Mehring im Anschluss gemeinsam mit Kinobetreiber Rusch vollumfänglich an einen guten Zweck in der Region spenden. Zeitpunkt der Veranstaltung ist Mittwoch, 8. Februar, 19 Uhr.

Als die Corona-Pandemie größere Veranstaltungen unmöglich machte, suchte der FW-Landtagsabgeordnete Fabian Mehring nach einem Format, um die Menschen in der Region trotzdem unmittelbar zu erreichen. Seither betreibt der Politiker einen eigenen Vodcast, der auf allen einschlägigen Plattformen über das Internet angesehen und gehört werden kann. In regelmäßigen Abständen lädt der Politiker in diesem Rahmen bekannte Persönlichkeiten aus Kultur, Wirtschaft, Sport, Kunst oder Wissenschaft ein, um mit seinen Gästen über aktuelle Herausforderungen zu diskutieren.

Fabian Mehring, Landtagsabgeordneter und parlamentarischer Geschäftsführer der FW-Fraktion. Foto: Wolfgang Prokoph

Der als Gastgeber der Fernsehsendung "Schlachthof" und als Fonsi bekannte BR-Kabarettist Christian Springer sowie Amerikas Generalkonsulin Meghan Greghonis waren ebenso bereits zu Gast, wie Weihbischof Florian Wörner, Fernsehrichter und Landtagsvizepräsident Alexander Hold oder IHK-Hauptgeschäftsführer Marc Lucassen.

Bertram Meier diskutiert im Meitinger Kino

"Weil dieses Format auf großes Interesse gestoßen ist und die Pandemie nun endlich wieder persönliche Zusammenkünfte ermöglicht, werden wir die Reihe fortführen und die Gespräche ab diesem Jahr live und mit Gästen aufzeichnen. Das eröffnet auch die Chance, immer wieder spannende Persönlichkeiten in unsere Heimat zu locken", freut sich Mehring. Bischof Betram Meier macht nun den Anfang. (AZ)

