Der Ausbau der Meitinger Grundschule hat Priorität

Plus Halbzeit im Rathaus: Der Meitinger Bürgermeister Michael Higl über vordringliche Ziele, persönliche Pläne und eine Erfahrung, die ihn beeindruckt hat.

Von Sonja Diller

Wenn Sie an die vergangenen drei Jahre im Rathaus zurückdenken, was außer Corona fällt Ihnen noch ein?



Michael Higl:: Besonders positiv sind mir die Einweihung des neuen Hauses für Kinder am Freibad und der Neujahrsempfang im Haus der Musik und Kultur in Erinnerung. Diese beiden gelungenen Projekte stehen für die wachsenden Aufgaben der Kommunen für die Gesellschaft hier z.B. im Bereich der Kinderbetreuung, aber auch für das Miteinander zwischen Ehrenamtlichen und Kommune, mit dem viel für unser Zusammenleben bewegt werden kann. Erfreulicherweise bemerke ich bei vielen Menschen auch einen neuen Schwung, die trübe Corona-Phase weicht einem lebendigen Elan.

Politik in Meitingen 1 / 1 Zurück Vorwärts Die Marktgemeinde Meitingen ist mit ihren über 12 000 Einwohnern nach der Stadt Gersthofen die einwohnerstärkste Kommune im nördlichen Landkreis Augsburg. Im Landesentwicklungsprogramm ist sie aufgrund der Infrastruktur als Mittelzentrum ausgewiesen. Eine Besonderheit für eine Kommune dieser Größe ist die kommunale Wohnungsbau GmbH, die seit 60 Jahren Wohnraum schafft.

Im Rückblick auf die jüngsten drei Jahre: Was ist ihre positivste Erinnerung?



Michael Higl: Wir haben als Basis für die Beratungen im Marktgemeinderat z.B. mit zahlreichen Klausurnachmittagen eine gute Arbeitsatmosphäre geschaffen. So arbeiten wir an einer Fülle von Themen, von den Erweiterungsbedarfen der Kindergärten und Schulen über die Modernisierung der Wasserver- und der Abwasserentsorgung über den Wohnungsbau bis hin zu Initiativen für unser soziales Zusammenleben. Wenn Sie aber nach dem absolut Positivsten fragen: Dass es unserem Marktgemeinderat Matthias Mark nach seiner schweren Krebserkrankung wieder gutgeht. Dabei beeindruckt mich, wie er mit seinem Schicksal damals Werbung für die Stammzellenspende gemacht hat und stets eine positive Lebenshaltung einnahm.

