Der "Eberhofer" begeistert seine Fans in Meitingen

Plus "Guglhupfgeschwader"-Darsteller Sebastian Bezzel und Simon Schwarz stellen ihren neuen Film in Meitingen vor. Warum das Schauspielduo überlegt, bei "Rammstein" einzusteigen.

Eberhofer bei der Paartherapie, eine Schießerei wie im wilden Westen und natürlich jede Menge Lacher verspricht der neue Niederbayern-Krimi "Guglhupfgeschwader". Im Meitinger Kino "Cineplex" sind Eberhofer-Darsteller Sebastian Bezzel, Simon Schwarz alias "Birkenberger" und Bestsellerautorin Rita Falk ihren Fans ganz nah, um ihren neuen Film vorzustellen.