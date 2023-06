Meitingen

Der Hingucker unter den Grillbeilagen: Wilde Kräuterbutter mit Blumendeko

Plus Die Meitinger Kräuterexpertin Janina Kress verrät ihr Rezept für Kräuterbutter, die sich auch vegan zubereiten lässt. Die Kräuter findet sie in ihrem Garten.

Wenn Janina Kress durch ihren Garten in Meitingen schlendert, wird sie immer fündig. Schnell hat sie einen riesengroßen, grünen Berg von dem zusammen, was ihre Kräuterbutter besonders gut schmecken lässt. Wohl wissend, dass nicht jeder umringt von Kräutern lebt, macht es die 40-Jährige ihren Nachahmern einfach: Denn die Basis einer guten Kräuterbutter sind Liebstöckel, auch als Maggikraut bekannt, Petersilie und Oregano.

Mit dieser Basis-Kräutermischung gibt sich Janina Kress aber eigentlich nie zufrieden. Sie hat eine Ausbildung zur Kursleiterin in Heilpflanzenkunde an der Sebastian-Kneipp-Akademie in Bad Wörishofen gemacht und anschließend die Weiterbildung zum Heilpflanzen-Praktiker in der Kräuterwerkstatt in Pfronten absolviert und kennt daher auch die Wirkung der Kräuter. Ihre Wilde Kräuterbutter, wie sie sie nennt, gibt es im mediterranen Stil, mit Blüten oder mit einer Zwiebel-Note.

