Der Irmengardhof bot eine kleine Auszeit vom Pflegealltag

Der Meitinger Verein Dachskinder bot in den Pfingstferien eine inklusive Familienfreizeit an. Sie fand auf dem Irmengardhof am Chiemsee statt.

Raus aus dem Alltag, gemeinsam Spaß haben und andere Familien in ähnlichen Lebenssituationen treffen – das hat der Verein Dachskinder zehn Familien mit schwer und chronisch kranken Kindern sowie Kindern mit Behinderung ermöglicht. Ziel des Vereins ist es, genau diese Familien zu stärken, damit sie die dauerhaft hohe Belastung in der häuslichen Pflege auch in Zukunft bewältigen können. Denn: Für Familien mit pflegebedürftigen Kindern ist es beinahe unmöglich, Urlaub zu machen. Immer sind sie auf eine besondere Ausstattung und ausreichende Unterstützung angewiesen.

Viel gemeinsame Zeit

Der Irmengardhof der Björn Schulz Stiftung am Chiemsee bot den passenden Rahmen. Und der Verein Dachskinder stellte das notwendige Fachpersonal zur Betreuung der Kinder zur Verfügung. Mit ihnen wurden Holunderblüten gesammelt und zu einem leckeren Sirup verarbeitet, der zum gemeinsamen Abendessen serviert wurde. Viel Spaß hatten die Kinder auch beim Basteln von Traumfängern und Batiken eigener T-Shirts. Austoben konnten sie sich auf den riesigen Trampolins, in der hauseigenen Turnhalle und in der kleinen Kletterhalle. Als Höhepunkt durften alle Kinder beim morgendlichen Säubern des Eselstalls mithelfen und die Tiere füttern. Beim gemütlichen Lagerfeuer am Abend wurde gelacht, sich ausgetauscht und Freundschaften geknüpft.

Zeitweise Entlastung

Den Familien bot sich bei der Pfingstfreizeit eine kleine Pause und eine zeitweise Entlastung von der Pflege ihrer Kinder. Und so blieb Zeit für Geschwisterkinder, bei Spaziergängen am Chiemsee-Strand, oder für eine Bergwanderung mit dem Partner. Ermöglicht haben diese Auszeit vom Pflegealltag großzügige Spenden.