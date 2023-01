Die Meitinger Feuerwehr hat einen neuen Vorstand

Neuwahlen, Ehrungen und Ernennungen stehen im Fokus der Jahreshauptversammlung bei der Stützpunktfeuerwehr im Lechtal. Dabei gab es große Veränderungen.

Die Neuwahl des Vorstands prägte das Geschehen bei der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Meitingen in deren Feuerwehrhaus. Dabei gab es große Veränderungen, bis auf Kassenprüferin Sabrina Ferber wurden alle Vorstandsposten neu besetzt. Somit besteht die Meitinger Wehr in der kommenden Amtszeit von vier Jahren aus folgender Führungsspitze: Vorsitzender Dominic Nebe, stellvertretender Vorsitzender Alexander Brand, Kassierin Natalie Beutmiller, Schriftführerin Sabrina Nebe. Die Kassenprüfung liegt künftig in den Händen von Sabrina Ferber und Pius Rau (neu). Als Beisitzer fungieren Martin Schmidt, Hans Peukert und Joachim Beutmiller.

In seinem letzten Bericht ließ der bisherige Vorsitzende Pius Rau, der acht Jahre dieses Amt bekleidete, die Ereignisse der drei vergangenen Jahre 2020, 2021 und 2022 ausführlich Revue passieren. Ein Ereignis, bei dem die Wehr ihren Zusammenhalt und ihre Solidarität mit Bravour unter Beweis stellte, war die Fluthilfeaktion im Jahr 2021 für das Ahrtal, die von der Meitinger Wehr unterstützt und für die Menschen dort über mehrere Tage Sachspenden und Hilfsmittel gesammelt wurden. „Am Ende waren zwei Lastwagen voll bepackt und einige Freiwillige sind noch mit Maschinen ins Flutgebiet mitgefahren, um vor Ort zu helfen“, gab Rau stolz bekannt.

Ein einzelner Mann hat 265 Lungenautomaten geprüft

Im Jahr 2022 ist der Verein dann langsam wieder aus dem Dornröschenschlaf, von Corona verursacht, erwacht, es wurde der traditionelle Tag der offenen Tür durchgeführt, die befreundete Feuerwehr in Wolkramshausen besucht und an einigen örtlichen Veranstaltungen, darunter am großen Bezirksmusikfest im Ortsteil Erlingen teilgenommen. Letztlich ließ Rau noch die Highlights seiner achtjährigen Amtszeit mit einem lachenden und einem weinenden Auge Revue passieren.

Aktuell gehören 265 Personen der Freiwilligen Feuerwehr Meitingen an. Kommandant Robert Scherer teilte der Versammlung mit, dass im Jahr 2022 insgesamt 240 Einsätze und 35 Übungen absolviert wurden. Atemschutzgerätewart Jürgen Mauthe hat im vergangenen Jahr 331 Masken gereinigt, 265 Lungenautomaten desinfiziert und geprüft sowie zwölf Pressluftatmer grundüberholt, 398 Flaschen gefüllt und 287 Stunden in der Atemschutzwerkstatt verbracht, lobte Scherer den Meitinger Feuerwehrmann.

Es gibt wieder mehr Jugendliche bei der Feuerwehr

Die Wehr bestand im Jahr 2022 aus 55 Aktiven, davon sind neun Frauen. Ausbildungsleiter Anton Kraus informierte über zahlreiche erfolgreich durchgeführte Lehrgänge und Ausbildungen im Nachwuchsbereich, die teilweise auch durch Onlineschulungen absolviert wurden. „Seit dem Jahr 2013 haben bis heute 270 Lehrgangsteilnehmer einen Lehrgang mit der jeweiligen Prüfung am Standort Meitingen abgeschlossen“, so Kraus. Jugendwart Vincenz Langhans freute sich darüber, dass es im Jugendbereich wieder „Zuwachs“ gab und somit elf Jugendliche, zwei Mädchen und neun Jungen, tätig sind. Erwähnenswert fand Langhans auch, dass im Dezember des abgelaufenen Jahres Carina Mauthe mit eindeutiger Mehrheit zur Jugendsprecherin gewählt wurde.

„Die Feuerwehr ist Retter in der Not, sie ist eine starke Gemeinschaft, die rund um die Uhr für ihre Mitmenschen in Bereitschaft ist, um Schäden an Mensch und Umwelt zu verhindern oder zu lindern“, dankte Bürgermeister Michael Higl. Zuletzt richtete Meitingens dritter Bürgermeister und Wahlleiter Rudi Helfert noch einige Worte an die Anwesenden. „Setzt die Latte nach der Neuwahl nicht zu hoch, der neue Vorstand muss sich erst einmal einarbeiten damit das Feuerwehrwesen in Meitingen genauso wie bisher reibungslos funktioniert“, appellierte Helfert an die Versammlung. Abgerundet wurde die Jahreshauptversammlung mit Ehrungen, Ernennungen und Beförderungen.