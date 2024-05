Meitingen

Der Zeitplan für das neue Einkaufszentrum in Meitingen steht

Plus Einst stand hier das Divi-Möbelhaus, heute sind Geschäfte in dem Gebäude am südlichen Ortseingang untergebracht. Sie sollen für ein Gewerbe- und Wohnprojekt weichen.

Von Regine Kahl

Das Einkaufszentrum an der alten B2 in Meitingen am südlichen Ortseingang soll abgerissen und das Grundstück neu bebaut werden. Auf dem unter dem Namen Divi-Gelände bekannten Gelände sind sowohl Einzelhandel als auch Büros und Wohnungen geplant. Diese Vision steht seit Längerem fest, jetzt wird der Zeitplan konkreter. Noch heuer sollen die Planungen für den sogenannten Schlossmarkt abgeschlossen werden. 2025 beginnt der Abriss der Gebäude, für das Jahr 2026 wird der Baubeginn anvisiert.

In einem Gutachten hatte die Gemeinde Meitingen schon vor längerer Zeit empfohlen bekommen, auf welche Handelszentren sich die innerörtliche Entwicklung konzentrieren sollte: nämlich auf die Via Claudia und auf die Schlossstraße. Da das alte Divi-Gebäude mit Blick auf Bausubstanz und Brandschutz wirtschaftlich nicht sinnvoll erhalten werden kann, wurde im Gemeinderat der folgende Entschluss gefasst: Die langgestreckte und in die Jahre gekommene Einkaufszeile am Ende der Schlossstraße wird weichen. Das heutige Gebäude, 1979 als Möbelhaus errichtet, soll komplett abgerissen werden. Gebäude und Grundstück sind vom Markt Meitingen gekauft worden, um die Gestaltung des Ortes an dieser zentralen Stelle in der Hand zu haben.

