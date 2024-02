Meitingen

17:30 Uhr

Die Bagger machen Platz für die nächste Wohnanlage in Meitingen

Nur noch abgebrochene Holzbalken und ein paar Reste der Mauern erinnern an den Stadel, der in den vergangenen Jahren noch als Lagerfläche genutzt wurde.

Plus Auf der Miehler-Wiese in Meitingen wurde der große Stadel abgerissen. Auf dem Grundstück sollen Mehrfamilienhäuser der besonderen Art entstehen.

Von Steffi Brand, Steffi Brand, Regine Kahl

Der alte Stadel in der Hauptstraße neben dem Café Contur in Meitingen ist weg. In den letzten Jahren diente das Gebäude als Lagerstätte und beherbergte unter anderem Brieftaubenkäfige sowie Bühnenteile, die bei Festen zum Einsatz kamen. Landwirtschaftlich genutzt, unter anderem als Lager, wurde der Stadel etwa bis in den 90er Jahre. In den vergangenen Tagen konnten die Passanten genau beobachten, wie zunächst die Dachziegel fielen und das hölzerne Innengerippe zum Vorschein kam. Hintergrund der Abrissaktion sind konkrete Pläne: Es sollen dort so genannte Punkthäuser gebaut werden.

Als am Donnerstagnachmittag der Bagger anrückte, um die Mauern einzureißen, türmte sich bereits das Holzgerüst, das einst den Stadel bildete, zerlegt in Einzelteilen, auf der Wiese. Dieses Abbruch-Szenario ist das erste Kapitel, das einläuten soll, was auf der ehemaligen Miehler-Wiese künftig entstehen soll. Das Bauunternehmen Stoll plant die Bebauung der Wiese mit einem gewerblichen Teil und einem Teil mit Wohnbebauung.

