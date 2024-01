Die Eisfläche in Meitingen ist wieder in Betrieb

Endlich wieder Eis! Mit diesem Ausdruck im Gesicht stürmen Eishockey-Fans und die Freunde des Eiskunstlaufs die Eisfläche in der Nordfeldsiedlung in Meitingen.

Eben dort, wo zu warmen Temperaturen Basketbälle geworfen und Streethockey gespielt werden, gibt es – wenn die Temperaturen lange genug unter null Grad liegen – eine Eisfläche, die rege besucht wird. Dick eingepackt in Schneeanzügen, gut gesichert mit Helmen und Handschuhe genießen die Eisfreunde die „eigene“ Eisfläche im Ort. Während Eishockeypucks in der einen Hälfte des Feldes in die Tore fliegen, drehen passionierte Eiskunstläufer und Eiskunstläuferinnen in der anderen Hälfte ihre Runden und hier und da lässt sich vielleicht sogar die eine oder andere Pirouette erkennen. Dazwischen stacksen die Jüngsten – reichlich irritiert von so viel rutschigem Boden – das erste Mal übers Eis.

Wie lange bleibt die Eisfläche in Meitingen geöffnet?

Wie lange genau die Freizeitanlage an der Robert-Bosch-Straße wetter- und pandemiebedingt nicht mehr zum Eislaufen genutzt werden konnte, darüber sind sich die Eisfans uneins. Umso größer ist die Freude über die strahlenden Gesichter nun bei jenen, die sich um die Eisfläche kümmern und damit Klein und Groß eine große Freude bereiten. Wer hinter dem eisigen Spaß steckt, verrät Achim Zwick vom Meitinger Ordnungsamt: Thomas Köhle vom Wasserwerk sorgt dafür, dass abends Wasser auf die Eisfläche kommt, das über Nacht gefrieren kann. So haben die Eisfans am nächsten Tag wieder eine Eisfläche ohne Löcher darin. Damit der Spaß nicht direkt bei Einbruch der Dunkelheit enden muss, hat Thomas Träger von der Siedlergemeinschaft Meitingen gesorgt. Er habe sich ehrenamtlich um die Flutlichtanlage gekümmert, die nun das Eislaufen bis in die Dämmerung ermöglicht.