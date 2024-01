Die Feuerwehr Herbertshofen feiert im Juni ein Fest

Plus Die Umbauarbeiten am Feuerwehrhaus gehen voran. Im Frühsommer soll alles fertig sein. Dann wird gefeiert.

Der Vorsitzende der Freiwilligen Feuerwehr Herbertshofen, Stefan Keller, ist zufrieden: „Wir können auf ein ereignisreiches vergangenes Jahr, sowohl im aktiven als auch im geselligen Bereich zurückblicken und zuversichtlich in die Zukunft schauen“, sagte er bei der Jahreshauptversammlung im voll besetzten Feuerwehrhaus am Adelstätter Weg.

In seinem Rückblick stellte Keller die Maifeier, den Kameradschaftsabend mit der Erlinger Wehr sowie das Mitwirken als Patenverein bei deren Fahnenweihe in den Mittelpunkt. Das Herbertshofer Lindenfest sei ein Höhepunkt gewesen. Zur Erweiterung des Feuerwehrhauses gab Stefan Keller bekannt, dass die Arbeiten planmäßig über die Bühne gehen würden und im Juni die feierliche Einweihung des 350.000 Euro teuren Erweiterungsbaus geplant sei.